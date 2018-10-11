



В торгово-развлекательном центре «Мармелад» спасатели провели противопожарные учения Ирина Демендеева



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150 человек пришлось эвакуировать сегодня из торгово-развлекательного центра «Мармелад». Спасатели отрабатывали свои навыки и выясняли, насколько готовы к возможным ЧП сотрудники кинотеатра.

Считанные минуты после сигнала тревоги и людей в зале практически не остается. Лишь несколько человек ждут помощи в креслах и в проходах. По легенде они надышались дымом, и не могут выбраться самостоятельно. Спасти их непросто - пожар произошел в кафе при входе в кинотеатр. Есть другой выход, но через него проходит эвакуация. Поэтому спасателям приходится разделиться. Пока одни борются с огнем, другие, облачая пострадавших в спецсредства, защищающие органы дыхания, выносят их через задымленное фойе.

По вводной, пожар быстро распространился на площади в 80 квадратных метров. Очаг находится на третьем этаже, но по перекрытиям пламя начинает подниматься вверх, в район крыши. На помощь приходит спецтехника.

Основная цель этих учений – проверить готовность персонала торгового центра к возможным ЧП и еще раз изучить особенности здания, – рассказали нам спасатели. Впрочем, оценивали в этот раз и работу систем оповещения и разблокировки дверей.

Нельзя сказать, что эти учения прошли идеально. Замечания были. Над ними пожарным еще предстоит поработать. В любом случае с основными задачами - спасением людей и быстрой ликвидацией возгорания - они справились, а для обычных новгородцев это самое главное.



