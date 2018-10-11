



Новгородские профсоюзы отмечают 70-летие образования организации - местной и общероссийской Аэлита Тошкина



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Сегодня 70 тысяч членов Новгородских профсоюзов отмечают двойной праздник - День профсоюзов Новгородской области и 70 лет со дня создания этой самой многочисленной общественной организации. Торжественное мероприятие прошло в Новгородской областной филармонии, в холле которой развернулась богатая экспозиция, посвященная истории движения. Так 11 октября 1948 года в Новгороде прошла первая конференция Новгородских профсоюзов, в которые записались 170 тысяч рабочих и служащих. 70 лет назад в повестке дня было восстановление городов и сел после Великой Отечественной войны и вывод на показатели довоенного времени промышленности и сельского хозяйства. Сегодня новгородские профсоюзы нацелены на защиту трудовых прав коллективов и рабочих. Ежегодно в профсоюз обращаются до тысячи жителей области с просьбой помочь восстановить трудовые права после несправедливого увольнения или решить проблему с задержкой выплаты заработной платы.

А вот в Боровичах, к примеру, счастливых семей становиться больше, потому что на страже опять-таки стоит профсоюз. В детском саду «Звездочка» весь трудовой коллектив является членами первичной организации, там умеют вместе и работать и отдыхать и решать личные житейские неурядицы вместе.

Председатель Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что пример новгородских активистов членов профсоюзов в эффективном решении реализации майских указов Президента является показательным для других российских регионов. В связи с хорошей работой и юбилеем организации наградил именной грамотой и благодарственными письмом лидера новгородских профсоюзов Василия Федосова и руководителей первичек, созданных в трудовых коллективах. Отметим, что в этом году созданы 63 первичные организации профсоюзов на предприятиях и организациях, подписано 49 трудовых договоров и вступили в движение 2400 новобранцев. Первый заместитель губернатора Сергей Сорокин поддержал мнение Михаила Шмакова, отметив, что с критикой активных членов профсоюзов власть услышала проблемы людей и решила много конкретных жизненных ситуаций.

После многочисленных награждений активистов новгородских профсоюзов ждал концерт оркестра русских народных инструментов имени Бабанова.



