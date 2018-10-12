Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В микрорайоне «Ивушки» Великого Новгорода торжественно открыли филиал «Народного университета»
Анастасия Тэммо
Фото  Видео репортаж Видео
Заместитель Председателя Правительства Новгородской области Евгений Богданов принял участие в торжественном открытии филиала «Народного университета» в микрорайоне «Ивушки». В будущем году самый крупный языковой центр в Великом Новгороде отметит свое 20-летие и, как и прежде, он готов активно участвовать в жизни горожан.
Появление «Народного университета» в микрорайоне «Ивушки» руководство города и области расценило как важный шаг в развитии международного сотрудничества. Собственно, история «Народного университета» и началась как российско-шведский проект. Председатель городского комитета по туризму Ольга Васильева, пытаясь подсчитать число общих дел, которые были и есть у Народного университета с мэрией, сбилась со счета, отметив, что благодаря его активной работе наш Великий Новгород и города-побратимы стали дружной семьей. Что не удивительно: ведь сегодня здесь можно изучать 10 иностранных языков.
В багаже «Народного университета» – обучение людей с ограниченными возможностями, проект по языку жестов, по профилактике ВИЧ и СПИД, популяризация флорбола. А еще в партнерстве с региональным министерством образования «Народный университет» начал работу по проведению пробных ЕГЭ и ОГЭ по английскому для школьников.
Ведут в «Народном университете» и свою статистику. Если раньше за иностранным сюда приходили взрослые, то теперь перевес в сторону детей. Что касается популярности иностранных языков, то на первом месте стабильно стоит английский. После него последние два года в фаворе японский. Видимо, предполагает руководство центра, сказывается мода на анимэ и любовь к восточной музыке.

12.10.2018 18:09 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .