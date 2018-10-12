



В микрорайоне «Ивушки» Великого Новгорода торжественно открыли филиал «Народного университета» Анастасия Тэммо



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Заместитель Председателя Правительства Новгородской области Евгений Богданов принял участие в торжественном открытии филиала «Народного университета» в микрорайоне «Ивушки». В будущем году самый крупный языковой центр в Великом Новгороде отметит свое 20-летие и, как и прежде, он готов активно участвовать в жизни горожан.

Появление «Народного университета» в микрорайоне «Ивушки» руководство города и области расценило как важный шаг в развитии международного сотрудничества. Собственно, история «Народного университета» и началась как российско-шведский проект. Председатель городского комитета по туризму Ольга Васильева, пытаясь подсчитать число общих дел, которые были и есть у Народного университета с мэрией, сбилась со счета, отметив, что благодаря его активной работе наш Великий Новгород и города-побратимы стали дружной семьей. Что не удивительно: ведь сегодня здесь можно изучать 10 иностранных языков.

В багаже «Народного университета» – обучение людей с ограниченными возможностями, проект по языку жестов, по профилактике ВИЧ и СПИД, популяризация флорбола. А еще в партнерстве с региональным министерством образования «Народный университет» начал работу по проведению пробных ЕГЭ и ОГЭ по английскому для школьников.

Ведут в «Народном университете» и свою статистику. Если раньше за иностранным сюда приходили взрослые, то теперь перевес в сторону детей. Что касается популярности иностранных языков, то на первом месте стабильно стоит английский. После него последние два года в фаворе японский. Видимо, предполагает руководство центра, сказывается мода на анимэ и любовь к восточной музыке.



