



Еще одна поликлиника совсем скоро распахнет свои двери для новгородцев



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Еще одна поликлиника совсем скоро распахнет свои двери для новгородцев. Новое лечебное учреждение отремонтировано и оборудовано уже на 90 процентов, осталось немного дооснастить и получить лицензию. Поликлиника расположилась на двух этажах бывшего банка на Октябрьской. Здесь будут работать терапевты и педиатры, прием для населения абсолютно бесплатный, все расходы будет покрывать полис ОМС.

В числе услуг: вызов врача на дом, ЭКГ, УЗИ, рентген и эндоскопия. Также здесь можно будет сдать основные анализы. Как и муниципальные поликлиники, новая будет выдавать больничные, выписывать льготные лекарства, давать направления на врачебную комиссию в случае необходимости. По словам представителей лечебного учреждения, прикрепиться к новой поликлинике сможет любой желающий, для этого нужно написать специальное заявление. Всего же до конца года заработают три поликлиники «Полимедика», одна в Панковке и 2 в областном центре. Отчасти это поможет разгрузить существующие лечебные учреждения. Нерешенным пока остается вопрос в Западном микрорайоне.

Что же касается кадров, то основной упор в «Полимедике» намерены сделать на иногородних врачей: уже есть договоренности со специалистами из Санкт-Петербурга, Белгорода и Саратова. Добавим, что всего в рамках проекта, медицинские услуги смогут получать 63 тысячи человек. Объем инвестиций составит не менее 140 миллионов рублей. Сегодня поликлиники «Полимедика» уже работают в ряде регионов, в том числе Челябинске, Смоленске и республике Карелия.



