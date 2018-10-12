



В Зале воинской славы прошла церемония передачи останков летчика Геннадия Шичкова его родственникам



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в Зале воинской славы прошла церемония передачи останков летчика Геннадия Шичкова его родственникам. Погибший пилот был найден в болоте Поддорского района. Поисковики несколько лет пытались поднять самолет, но погода и особенности рельефа не позволяли это сделать. Лишь в августе 2018-го им удалось установить номер двигателя, поднять останки пилота и узнать его имя.

Старший сержант Геннадий Шичков не вернулся с боевого вылета 5 марта 1943 года. Во время атаки немецких самолетов его подбили. С тех пор он числился пропавшим без вести. Сегодня, спустя несколько десятилетий, останки сержанта передали племяннице, которая специально ради этого приехала из Брянска.

Родственники погибшего летчика приняли решение забрать его на родину – в Брянск. И захоронить там. Добавим, что всего за осеннюю Вахту поисковикам удалось найти останки почти 700т погибших солдат и установить 34 фамилии.



