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Каждую третью пятницу месяца в квантокафе Новгородского Кванториума ждут гостей
Юрий Левиков
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В импровизированном квантокафе о своих достижениях ребятам будут рассказывать изобретатели, ученые, бизнесмены. Ну, а главным героем первой встречи стал радиоэлектронщик Сергей Чеботарев.
История молодого ученого Сергея Чеботарева началась 10 лет назад, когда он стал победителем престижной программы «Умник». С тех пор разработанный им цифровой дальномер был запущен в производство, а сам изобретатель занялся созданием и модернизацией радиолокационных систем. Где именно они работают, говорить не будем – секрет, но сам Сергей уверяет: новинки востребованы. Также востребованы на рынке и специалисты, связанные с радиотехникой. Ученый, сам бывший выпускник Новгородского университета, рассказывает: уже на втором-третьем курсе талантливые студенты технических специальностей находят себе рабочее место по профессии. Ну а проект «Умник» может помочь на старте.
Встреча в квантокафе – это не просто лекция. Формат общения - свободный, спикерам можно задать любые интересующие вопросы. И, как всё в Кванториуме, это тоже интересно.
Первую практику подобного общения состоявшихся специалистов и будущих изобретателей организаторы признали успешной и подтвердили, это станет традицией, примерный план подобных встреч уже расписан на полгода вперед.

22.10.2018 18:19 











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