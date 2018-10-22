



В Великом Новгороде прошла акция - «День белых журавлей»



Фото Видео

Праздник утвержден в 1986 году народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Он посвящен воинам, погибшим в Великую Отечественную войну и других военных конфликтах. Главная его цель - сохранить память о подвиге простых людей ради своей родины.

На митинг у памятника Александру Невскому собрались школьники, студенты, общественники и представители старшего поколения. В руках у каждого участника акции - белый воздушный шар и прикрепленный к нему бумажный журавлик - в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Инициаторы акции-воспитанники центра «Подросток», которые не только изучают военную историю, но и снимают по ней фильмы.

Бумажные белые журавли неслучайно стали символом акции памяти. В разных странах белый журавль является олицетворением духовности, мира, света и тепла. После митинга и минуты молчания участники запустили в небо белые шары и бумажных журавликов как символ памяти о самоотверженном подвиге солдат. Людей, которые ценой собственной жизни подарили своим потомкам мирное небо.



