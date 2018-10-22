



В Правительстве области прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии



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Заболеваемость внебольничными пневмониями в Новгородской области ежегодно превышает среднероссийские показатели. Такую информацию сегодня озвучили на санитарно-противоэпидемической комиссии в Правительстве области. Проблема подняли не случайно. Темой встречи стали результаты вакцинопрофилактики, а также эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко доложила, что план по профилактическим прививкам выполнен в среднем, на 95 процентов. Тем не менее, существуют проблемы с охватом прививками взрослого населения против гепатита В, дифтерии и столбняка, у детей – по пневмококковой инфекции, что особо беспокоит медиков.

Что касается профилактики гриппа и ОРВИ, то пока превышения эпидемических порогов нет. Кампания по иммунизации закончится 1 ноября. На сегодня прививками против гриппа охвачено около 40 процентов населения.

После выступлений коллег из районов, члены комиссии рекомендовали как можно больше работать с населением по вакцинопрофилактике.



