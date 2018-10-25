



25 лет в эфире! Телерадиокомпания «Славия» отмечает юбилей Максим Петров



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25-ого октября 1993-его года новгородцы смогли увидеть первую телепередачу, которая и дала начало истории всего новгородского телевидения. Вместе с ней появились хорошо знакомые старшему поколению «Собеседник», «Гвоздь», «Губернские подробности», «N–бюро» и многие другие программы. Сегодня команда «Славии» продолжает работать на интересы зрителей, не потеряв за четверть века интереса к любимому делу. И даже за стол по случаю юбилея всем вместе удается собраться лишь на несколько минут - сюжеты сами себя не напишут.

В уютной, скорее даже домашней обстановке журналисты «Славии» разных поколений вспомнили приятные рабочие моменты, свои самые необычные материалы, да и вообще, как же оно все зарождалось. Благо рассказать, кому есть и сегодня. Сергей Даревский, Ирина Власова, Дмитрий Березовский – делают новгородское телевидение все 25 лет.

Как положено имениннику, «Славия» весь день принимает поздравления. В числе гостей, которые зашли «на огонек» и неформально поздравили журналистов, был и губернатор Андрей Никитин. Теплых слов в адрес компании сегодня вообще прозвучало немало.

В свою очередь телерадиокомпания «Славия» благодарит всех своих зрителей и слушателей. Лишь благодаря вам, мы как всегда сейчас в прямом эфире. А более подробный репортаж о зарождении и жизни новгородского ТВ можно будет увидеть в развернутом варианте в программе «Вести – события недели».



