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НОВОСТИ





В Великом Новгороде состоялось заседание городской думы
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Заседание городской думы началось с приятных моментов. Недавно избранным депутатам вручили удостоверения и значки. Впрочем, не всем. Два человека – Николай Варухин и Ирина Семенова заявили о досрочном прекращении депутатских полномочий.
Эти вопросы были формальными, но их тоже включили в нынешнюю повестку. Естественно, дискуссии не было. Чего не скажешь о вопросе об изменениях в программу приватизации муниципального имущества. Возмущение народных избранников касалось, в основном, двух объектов: помещения по улице Большой Московской дом 100 и здания на Никольской 14. Предложений было много: не продавать здание, а сделать из него гостиницу или детский сад. Или сдать в аренду. Чтобы поступления в бюджет были регулярными. Вот только мэр Юрий Бобрышев высказал сомнения в возможности и целесообразности такого решения.
Еще одним камнем преткновения стал вопрос стоимости земли под этими зданиями. Почему бы не сделать межевание и не включить ее в общую цену объекта? – поинтересовались депутаты. Сейчас алгоритм иной: бизнесмен сначала приобретает объект, а затем выкупает землю под ним по сниженной цене. Депутаты считают, что это наносит ущерб бюджету. Именно поэтому они и приняли решение исключить несколько позиций из программы приватизации. До тех пор, пока чиновники не исправят эту ситуацию.

25.10.2018 18:07 











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