



В центре "Диалог" прошел праздник в честь 10-летия присвоения Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы»



Фото Звуками оркестра сегодня встречал центр "Диалог" всех гостей праздника в честь 10-летия присвоения Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы». В концертном зале были заняты все места. На торжество пришли и совсем юные новгородцы и те, кто не понаслышке знает, что такое воинская слава.

Напомним, Великий Новгород получил почетное звание в конце 2008 года, в канун своего 1150-летия. В Екатерининском зале Московского Кремля президент вручил новгородской делегации соответствующую Грамоту. И сразу началась активная работа: общими усилиями новгородцы собрали деньги на Стелу воинской славы, разработали проект и возвели ее у киноцентра. Сегодня воспитанники клуба юных моряков возложили к ней корзину с цветами.



