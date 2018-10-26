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|Институт медицинского образования отмечает 25-летие со дня образования
В честь юбилея института в Великом Новгороде открылась научно-практическая конференция с международным участием. Ее тема: "Актуальные вопросы фундаментальной, клинической медицины и фармации". Началась конференция с поздравлений и вручения грамот и подарков.
О достижениях ИМО говорили много. А ведь 25 лет назад трудно было представить, что в нашем городе появится столь крупный институт, - признался его ректор Виктор Вебер.
Несмотря на праздничную дату, медиков ждет насыщенная программа. С докладами выступят ученые из Москвы и Санкт-Петербурга.
|26.10.2018 17:32
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