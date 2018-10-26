



Сотрудники Госавтоинспекции, миграционной службы, судебные приставы и медики провели совместный рейд Елена Пилосова



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Чтобы аварий было как можно меньше, Госавтоинспекция регулярно проводит рейды на дорогах. На этот раз в акции приняли участие сотрудники миграционной службы, судебные приставы и медики.

Тысяча рублей штрафа за отсутствие ремня безопасности – это единственное выявленное нарушение за первый час рейда. Сотрудники ГИБДД проверяют у водителей документы: права, путевой лист, страховку; показания тахографа на соблюдение режима труда и отдыха.

Дмитрий Романов везет делегацию из Санкт-Петербурга на конференцию в новгородский университет. Стаж только по автобусам у водителя – 20 лет. Опыт солидный. Все документы, показания тахографа оказались в порядке.

Во время рейда у водителей проверяли работу сердца и уровень стресса. Да, по тахометру режим труда и отдыха соблюдён. Но что покажут медицинские приборы – сможет ли водитель и дальше везти пассажиров? Дмитрий Романов тоже прошел такую процедуру. Сесть за руль ему разрешили, но настоятельно рекомендовали в самое ближайшее время заняться своим здоровьем.

Особое внимание сегодня именно к водителям автобусов не случайно. Только недавно в Тверской области произошло крупное ДТП, в котором погибли 13 человек. Да и в Новгородской области статистика аварий не утешительная. Поэтому ГИБДД и решило провести такой масштабный профилактический рейд, причем первый, вместе с медиками, судебными приставами, сотрудниками миграционной службы.

Но кроме автобусов в поле зрения Госавтоинспекции попали и легковушки. Водитель «Шкоды», например, сел за руль с просроченными правами. Штраф за такое нарушение грозит от 5 до 15 тысяч рублей. Дальше ехать молодому человеку уж точно не придется. На месте он решает, кто приедет за автомобилем.

Водитель другой иномарки свое путешествие продолжит, но, по возвращении домой придется идти на комиссию, которая и решит о размере штрафа за двойное превышение скорости в населенном пункте. Таких нарушителей полицейские выявили уже на трассе.





