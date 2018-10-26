



В Великом Новгороде открылась Окружная Школа волонтеров-медиков Северо-Западного федерального округа



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В Великом Новгороде открылась Окружная Школа волонтеров-медиков Северо-западного федерального округа. Три дня около 100 школьников и студентов из Великого Новгорода, Боровичей и городов Северо-Запада станут слушателями лекций практикующих врачей и бизнес-тренеров. Главная цель - раскрыть перед волонтерами новые возможности: получать практику в лечебных учреждениях, проводить занятия, уметь оказывать первую медицинскую помощь и быть полезными ближнему.

Для слушателей школы волонтерство - не пустые слова. Многие по зову сердца уже давно работают в свободное от учебы время, причем совершенно бесплатно.

Замминистра образования Новгородской области Александр Сатин призвал слушателей Школы уже следующим летом проявить свои знания в летних лагерях отдыха: помогая вожатым и пропагандируя среди школьников здоровый образ жизни.

Сразу после торжественного открытия у волонтеров-медиков начались занятия. В течение ближайших нескольких дней их ждут мастер-классы, форсайт-сессии, дискуссии и тренинги по медицине и психологии. На первом же мастер-классе, который прошел сегодня, бизнес-тренер Артем Алексеев рассказал молодежи о «Плане перемен», раскрыл секреты лидерства и успеха в современных реалиях.

Тренер уверен, что если есть желание, добиться успеха сможет любой человек. Занятия в школе рассчитаны на три дня. А завершится учеба волонтеров в воскресенье мастер-классом: «Великолепный волонтер - крутой координатор».



