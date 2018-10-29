



В Великом Новгороде завершились занятия в школе волонтеров-медиков Северо-Западного Федерального округа Аэлита Тошкина



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У ста будущих врачей была возможность поучаствовать в различных мастер-классах и тренингах, а также напрямую задать вопросы практикующим врачам и чиновникам от медицины во время дискуссии «Взаимодействие врача и пациента - ключ к эффективному здравоохранению».

Студенты стараются понять основы профессии на занятиях в Школе волонтеров-медиков, где практикующие врачи учили как избежать профессионального выгорания и завоевывать доверие пациента.

Новгородский хирург с 15-летним стажем Дмитрий Захаров советовал будущим коллегам самим вести здоровый образ жизни, так легче переносить психологические и физические профессиональные нагрузки, внимательнее наблюдать за работой профессионалов-врачей и главное быть для пациента не просто человеком, механически ставящим диагноз и выписывающим рецепт, а целителем, умеющим даже самому страдающему больному подарить веру в жизнь.

Министру здравоохранения Антонине Саволюк от студентов-волонтеров достался самый больной вопрос. Ребята спросили ее как быть хорошим терапевтом, если по нормативам на пациента отводится 12,5 минут. Антонина Васильевна с проблемой знакома, но с сожалением отмечает, что пока увеличить время невозможно по объективным причинам, в том числе и из-за финансирования. Параллельно чиновники прорабатывают другие способы решения вопроса.

Ни один вопрос не остался без ответа, перспективы решение каждой проблемы были разложены по полочкам. В конце дискуссии волонтеры даже пошутили, что мечтают стать уже не врачами, а министрами здравоохранения.



