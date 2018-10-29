



Губернатор Андрей Никитин ознакомился с социально-экономической ситуацией в Мошенском районе Юрий Левиков



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Сельское хозяйство и медицина, образование и культура, - с ситуацией в этих отраслях в Мошенском районе ознакомился губернатор Андрей Никитин.

В 13 километрах от Мошенского – молочная ферма на 200 голов. Хозяйство, по словам директора, готово развиваться, мешает только одно – неплатежи переработчика за уже сданное молоко. И если этому хозяйству задолжали около 3 миллионов рублей, то в целом по району перерабатывающее предприятие недоплатило селянам 17 миллионов. Выход один, – советуют власти, – объединяться и сообща решать накопившиеся проблемы.

Позднее, на встрече с активом района вопрос о неплатежах переработчика за полученное им молоко был одним из ключевых, тогда же появилась и определенность в том, когда ситуация должна разрешиться.

Среди прочих проблем, озвученных селянами, и нехватка педагогических кадров, и объединение Мошенской ЦРБ с Боровичской. Людям объясняют, что в этом нет ничего плохого и медицинская помощь, вероятно, станет доступнее, ведь если своих специалистов нет, то они приедут из соседнего райцентра.

А это – местная школа искусств. Ансамбль «Ягодиночка» известен не только на областном, но и на всероссийском уровне. Впрочем, свои успехи есть и у других воспитанников: здесь успешно играют на музыкальных инструментах, танцуют, рисуют и даже информационные технологии постигают. Около 30 мальчишек и девчонок сами рисуют мультфильмы на компьютере, правда, компьютеры тут называют емким словом «Музей» и приносят из дома ноутбуки.

Огромным подспорьем для Мошенской школы искусств стал бы ремонт прохудившейся крыши. Губернатор дал поручение проработать этот вопрос. Также ожидается, что к 55-летию этого учреждения в следующем году сюда поставят новые музыкальные инструменты. Тема обновления – это еще и про детские сады Мошенского, и про Спортивно–оздоровительный центр. Частично ремонт здесь сделали, Андрей Никитин предложил его продолжить.

Продолжится благоустройство дворов и общественных территорий в Мошенском. В этом году перемены коснулись одного из дворов и сквера имени Виктора Иванова. На следующий год – планы не меньшие.

Здесь же в Мошенском, на базе местной школы, состоялось выездное заседание правительства Новгородской области. Собравшиеся рассмотрели вопросы социально–экономического развития района и определили возможные точки роста.

Во время заседания обсудили начало отопительного сезона на территории области, затронули тему развития сельских территорий и одобрили продолжение событийного проекта «22 выходных» для развития туризма и в следующем, 2019-ом, году. Также участники заседания приняли к сведению данные о бюджете: по итогам работы в этом году и прогнозах финансирования на ближайшие три года.

Следующее выездное заседание областного правительства пройдет в ноябре в Холмском районе.



