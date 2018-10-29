Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Губернатор Андрей Никитин ознакомился с социально-экономической ситуацией в Мошенском районе
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Сельское хозяйство и медицина, образование и культура, - с ситуацией в этих отраслях в Мошенском районе ознакомился губернатор Андрей Никитин.
В 13 километрах от Мошенского – молочная ферма на 200 голов. Хозяйство, по словам директора, готово развиваться, мешает только одно – неплатежи переработчика за уже сданное молоко. И если этому хозяйству задолжали около 3 миллионов рублей, то в целом по району перерабатывающее предприятие недоплатило селянам 17 миллионов. Выход один, – советуют власти, – объединяться и сообща решать накопившиеся проблемы.
Позднее, на встрече с активом района вопрос о неплатежах переработчика за полученное им молоко был одним из ключевых, тогда же появилась и определенность в том, когда ситуация должна разрешиться.
Среди прочих проблем, озвученных селянами, и нехватка педагогических кадров, и объединение Мошенской ЦРБ с Боровичской. Людям объясняют, что в этом нет ничего плохого и медицинская помощь, вероятно, станет доступнее, ведь если своих специалистов нет, то они приедут из соседнего райцентра.
А это – местная школа искусств. Ансамбль «Ягодиночка» известен не только на областном, но и на всероссийском уровне. Впрочем, свои успехи есть и у других воспитанников: здесь успешно играют на музыкальных инструментах, танцуют, рисуют и даже информационные технологии постигают. Около 30 мальчишек и девчонок сами рисуют мультфильмы на компьютере, правда, компьютеры тут называют емким словом «Музей» и приносят из дома ноутбуки.
Огромным подспорьем для Мошенской школы искусств стал бы ремонт прохудившейся крыши. Губернатор дал поручение проработать этот вопрос. Также ожидается, что к 55-летию этого учреждения в следующем году сюда поставят новые музыкальные инструменты. Тема обновления – это еще и про детские сады Мошенского, и про Спортивно–оздоровительный центр. Частично ремонт здесь сделали, Андрей Никитин предложил его продолжить.
Продолжится благоустройство дворов и общественных территорий в Мошенском. В этом году перемены коснулись одного из дворов и сквера имени Виктора Иванова. На следующий год – планы не меньшие.
Здесь же в Мошенском, на базе местной школы, состоялось выездное заседание правительства Новгородской области. Собравшиеся рассмотрели вопросы социально–экономического развития района и определили возможные точки роста.
Во время заседания обсудили начало отопительного сезона на территории области, затронули тему развития сельских территорий и одобрили продолжение событийного проекта «22 выходных» для развития туризма и в следующем, 2019-ом, году. Также участники заседания приняли к сведению данные о бюджете: по итогам работы в этом году и прогнозах финансирования на ближайшие три года.
Следующее выездное заседание областного правительства пройдет в ноябре в Холмском районе.

29.10.2018 17:03 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .