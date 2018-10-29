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В Новгородской области, как и по всей стране, отметили столетие со дня образования ВЛКСМ


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Сегодня отмечается столетие со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодёжи. Те новгородцы, кто в разные годы был членом самой большой молодежной организации в мире, смогли встретиться друг с другом в областной филармонии. Желающих оказалось так много, что даже в большом зале места хватило не всем. Идея собраться на юбилей возникла два года назад у лидеров новгородской комсомольской организации 1970-ых – 80-ых годов. С предложением они вышли на государственный музей-заповедник, который и помог в организации встречи.
Открыли вечер студенты колледжа искусств постановкой «День рождения комсомола». Вслед за юными артистами на сцену вышел человек, чье имя известно каждому новгородцу. Комсомолец 1940-ых годов, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода и Севастополя Александр Петрович Попов напомнил собравшимся о неоценимом вкладе комсомольцев в победу над фашизмом.
Своими воспоминаниями поделились комсомольцы и других времен. Причем тот, кто не сумел это сделать со сцены, мог рассказать свою историю на камеру. Из снятого видео сотрудники музея-заповедника планируют сделать ролик, который опубликуют на сайте и сохранят в архиве для будущих поколений.

29.10.2018 18:20 











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