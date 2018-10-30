



В Великом Новгороде в сквере Памяти прошла акция «Возвращённые имена»



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Акция посвящена Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. По традиции мероприятие началось с панихиды по безвинно убиенным и продолжилось воспоминаниями родных о тех, кто был расстрелян, сгинул в тюрьмах НКВД и лагерях ГУЛАГа.

Только в Новгородской области в 1937 году было расстреляно более семи тысяч наших земляков. Большинство из них не были даже по-человечески похоронены.

В годы политических репрессий людей лишали имущества, отправляли на спецпоселения и в трудовые лагеря. Зачастую – по ничтожному поводу. Например, новгородского губернского землемера Николая Павлова посадили в тюрьму за обычную книгу немецкого автора.

Актеров, чиновников, инженеров, простых рабочих обвиняли в связи с врагом. Всего в годы политического террора страна потеряла более шестисот тысяч своих граждан. Каждый год 30-го октября их родственники собираются вместе, чтобы почтить память погибших минутой молчания и возложить цветы к памятнику.



