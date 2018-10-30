



В Новгородском областном суде продолжился процесс по делу Дмитрия Лучина, обвиняемого в жестоком убийстве Елена Пилосова



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В Новгородском областном суде продолжился процесс по делу Дмитрия Лучина, обвиняемого в жестоком убийстве женщины, совершённом в Валдае 9го марта. Как и ожидалось, начались прения сторон, но перед этим защита обратилась к суду с ходатайством.

Адвокату подсудимого Марине Санниковой понадобился почти час, чтобы озвучить основные выводы профессора Василия Белова и судмедэксперта Натальи Сысоевой, проводивших в Санкт-Петербургском институте дополнительные экспертизы, с ходатайством о приобщении к делу которых сегодня и выступила защита. По их заключению, в деле - нестыковка по обстоятельствам, времени смерти жертвы. Эксперты из северной столицы подвергли сомнению, что 16 ушибленных раны мягких тканей головы также могли стать причиной смерти, а мозговое вещество из тела жертвы извлекал сам Лучин.

По словам Марины Санниковой, обнаружились недостатки исследовательской части экспертизы, и вероятность ошибок доходит до 90%. А по психологическому заключению санкт-петербургских экспертов, проведенных по видеоматериалам, Дмитрий Лучин, дословно… конструировал ложные сообщения в связи с оказанным на него влиянием других лиц. Да и прямых доказательств проявления агрессии в отношении жертвы эксперты защиты в деле не нашли.

Тем не менее, напомним, что под суд Дмитрий Лучин пошел из-за убийства женщины с особой жестокостью. И не простого убийства. На следственном эксперименте он рассказывал, как издевался над жертвой, отрезал части тела, ел органы.

Но уже в суде Дмитрий Лучин виновным себя не признал. Сегодня его адвокат выступила с ходатайством о проведении повторной судебно – медицинской экспертизы. На это раз в Санкт-Петербурге. Гособвинение и сам прокурор Новгородской области Андрей Гуришев, присутствие которого на процессе уже говорит о резонансном деле, выступили против. Ходатайство отклонил и судья.

Сегодня стороны, все-таки, перешли к прениям. Так что судебный процесс продолжается.



