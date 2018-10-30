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|Губернатор Андрей Никитин провел рабочую встречу с избранным главой Старорусского района Александром Розбаумом
Губернатор Андрей Никитин провел рабочую встречу с избранным главой Старорусского района. Прежде всего, руководитель региона поздравил Александра Розбаума с избранием и пожелал успехов на новом посту.
Не менее важным, по мнению губернатора, станет продолжение работы по Старорусскому туристическому кластеру – к этому нужно подойти ответственно, ведь всё делается, опять же, для людей. В свою очередь Александр Розбаум отметил, что понимает важность этого направления для развития Старой Руссы как города – курорта. Кроме того, новый глава намерен поработать и над инвестиционной привлекательностью района.
Александр Розбаум подчеркнул, что его предвыборная программа – это не пустые слова. Он намерен работать по всем заявленным направлениям, чтобы люди со временем смогли увидеть реальные изменения к лучшему.
|30.10.2018 18:15
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