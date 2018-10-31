|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|В областной филармонии лучшим школьникам и студентам вручили стипендии «Господин Великий Новгород»
Награда утверждена в 1994 году и направлена на поддержку талантливой молодежи. В этом году обладателями премий стали более 30 студентов и школьников со всей области. Полина Кондратьева – одна из них. Она учится на 4 курсе Института Экономики НовГУ на отделении Управление персоналом. У студентки свои разработки по части будущей профессии и второе место во Всероссийском конкурсе в этом направлении. Управление персоналом, считает Полина, - это не только руководство.
В списке стипендиатов - победители областных и межрегиональных олимпиад, Всероссийских конкурсов, аспиранты Университета. Каждый из них проявил себя и уже в молодом возрасте внес вклад в развитие новгородского образования.
Добавим, стипендия «Господин Великий Новгород» является именной. Школьники получают разовую выплату, а студентам именные стипендии выдаются весь учебный год.
|31.10.2018 18:27
|
|