



В областной филармонии лучшим школьникам и студентам вручили стипендии «Господин Великий Новгород»



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Награда утверждена в 1994 году и направлена на поддержку талантливой молодежи. В этом году обладателями премий стали более 30 студентов и школьников со всей области. Полина Кондратьева – одна из них. Она учится на 4 курсе Института Экономики НовГУ на отделении Управление персоналом. У студентки свои разработки по части будущей профессии и второе место во Всероссийском конкурсе в этом направлении. Управление персоналом, считает Полина, - это не только руководство.

В списке стипендиатов - победители областных и межрегиональных олимпиад, Всероссийских конкурсов, аспиранты Университета. Каждый из них проявил себя и уже в молодом возрасте внес вклад в развитие новгородского образования.

Добавим, стипендия «Господин Великий Новгород» является именной. Школьники получают разовую выплату, а студентам именные стипендии выдаются весь учебный год.



