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Замминистра Минэкономразвития России Вадим Живулин принял участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития Новгородской области


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В Великом Новгороде прошел круглый стол по вопросам социально-экономического развития области, в котором принял участие заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин. Он отметил: перед регионами стоят всё новые вызовы, связанные в первую очередь с достижением показателей, предусмотренных указами Президента в условиях сокращения доходной базы и острой нехватки средств. Выход – поиск внутренних резервов в казне регионов и отказ от устаревших, неактуальных, так называемых «избыточных» полномочий.
Кроме того, участники встречи отметили, что новые требования для регионов, влекущие за собой бюджетные расходы, должны быть крайне взвешенными, с четко обозначенными источниками финансирования. Воспользовавшись присутствием замминистра Минэкономразвития России, главы районов поделились с ним своими предложениями по оздоровлению межбюджетных отношений.

31.10.2018 18:44 











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