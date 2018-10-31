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В Великом Новгороде отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Анжелика Королева
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Новгородские аграрии отметили свой профессиональный праздник. Торжества по случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялись в зале областной филармонии.
Герои праздника в Филармонии на каждом шагу: в Колонном зале – неформальное общение, в Большом – торжественная часть, в малом – выставка достижений сельхозпроизводства. А это далеко не только овощи и йогурты. Институт сельского хозяйства и природных ресурсов НовГу презентует научные разработки, в том числе по сапропелю, микробиологической целлюлозе и технологии получения маточного молочка, Россельхозцентр – технологии выращивания безвирусного картофеля и садовой земляники, «Грумант» – натуральные экстракты для фармацевтики, пищевой и косметической промышленности. Об этом новгородском предприятии недавно рассказывали даже наши федеральные коллеги – «Грумант» взялся за борщевик, доказав, что и из него можно извлечь пользу, раз уж не получилось использовать по назначению.
Из ряда предприятий и организаций сельскохозяйственного профиля несколько выбивается Новгородский «Кванториум», но только на первый взгляд. Детский технопарк представляет здесь Симулятор фермы, игра на самом деле очень полезная, способна вызвать интерес к профессии агрария.
Свои поздравления к празднику в областной филармонии подготовили творческие коллективы: аграриям дарили песни, танцы, песочные картины. Официальные лица пришли с благодарностями – в рамочках и на словах. Напомнив, что даже в прошлом, тяжелом для сельского хозяйства году герои дня сумели нас прокормить, а в этом прошлогодний объем превысили в полтора раза.
О том, что впереди еще немало работы говорит как региональное руководство, так и те, кто, в прямом смысле, работает на земле. По оценке одного из передовиков, в сравнении с былыми годами нынешнее состояние сельского хозяйства, всего лишь «средняя степень упадка». Но с голода они нам и, правда, умереть не дадут.
Ну, кто бы сомневался, что и областные и ведомственные награды они заслужили. Как и все звучавшие сегодня слова. Но добрых слов, как известно, много не бывает. Так что еще раз с праздником! Спасибо, кормильцы за всё!

31.10.2018 18:50 











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