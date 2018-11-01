



Научно-технический центр «Модуль» готов инвестировать средства в создание современного комплекса по производству микросхем на базе ОАО «ОКБ-Планета»



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В Новгородской области подписано трехстороннее соглашение. Научно-технический центр «Модуль» готов вложить немалую сумму в создание на базе ОАО «ОКБ-Планета» современного комплекса по производству микросхем. В свою очередь губернатор Андрей Никитин обещает инвестору всяческую поддержку, начиная от избавления от бумажной волокиты и заканчивая налоговыми послаблениями.

Предполагается, что новое производство разместится в Новгородском районе, в деревне Савино. Московское предприятие планирует инвестировать в изготовление микросхем как для военной, так и для гражданской промышленности.

О сумме конкретных инвестиций и числе рабочих мест пока не говорят, при этом промышленник уверяет: в нашу область, с учетом легендарного прошлого по части электронной промышленности, он намерен прийти всерьез и надолго. Предполагается, что продукция, которую будет выпускать новое производство «ОКБ Планета», будет востребована как на внутреннем, так и на международном рынке.





