



В десяти регионах России завершилась пробная перепись населения Елена Пилосова



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В России завершилась пробная перепись населения. Новгородская область стала одним из десяти пилотных регионов, участвовавших в проекте.

Пробная перепись завершилась. Казалось бы, можно вздохнуть спокойно. На самом деле, закончился только сбор данных. Впереди – очередной, не менее важный и напряженный этап - проверка собранной информации и её анализ. Пробная перепись проходила в два этапа. В первом, общероссийском, жители нашей страны могли переписаться через Интернет. Причем, такая возможность появилась впервые. Цифровые технологии оказались эффективными и с их применением во время всероссийской переписи, по прогнозам специалистов, процент участников значительно вырастет.

В Новгородской области во время первого всероссийского этапа порталом Госуслуг воспользовались девять с половиной тысяч человек. А всего по России - более миллиона двухсот тысяч. Накануне закончился второй этап пробной переписи – поквартирный обход населения. Сотрудники Новгородстата как раз сейчас принимают данные от контролеров для дальнейшей их обработки. Ведь пробная перепись населения – генеральная репетиция всероссийской, намеченной на 2020 год. Так что сейчас важно было отработать всю технологию её проведения.

Обходя каждый дом, каждую квартиру, встречаясь с каждым жителем Великого Новгорода, переписчики собирали информацию о семье, обучении, работе, источниках средств к существованию, рождаемости, миграции, жилищных условиях. Эти вопросы оказались в переписных листах не случайно. Собранная именно таким образом информация отражает наиболее реальное положение дел, по сравнению с административными источниками…

Только перепись населения позволяет узнать, например, сколько, в одной, отдельно взятой квартире, прописано человек, а сколько живет реально. Есть возможность отследить трудовую миграцию: куда уезжает население на работу; проанализировать демографические тенденции.

Именно результаты переписи помогают получить информацию о существующем неравенстве в различных регионах; выявить нерешенные проблемы транспортной инфраструктуры; понять, сколько еще нам надо построить детских садов, школ, больниц. По данным переписи составляются социальные адресные программы и планируются муниципальные услуги. Да, во время переписи государство несет большие расходы. Но, фактически, они являются ничем иным как инвестициями в социально-экономическую сферу страны.



