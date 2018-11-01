



Более двухсот боеприпасов времен Великой Отечественной войны были обнаружены новгородскими саперами в Парфинском районе Ирина Демендеева



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Более двухсот боеприпасов времен Великой Отечественной войны были обнаружены новгородскими саперами в Парфинском районе. Такие случаи – большая редкость. Обычно местные жители обнаруживают один-два, максимум 10 боеприпасов. Здесь же был целый склад.

В этот раз добираться до места, где обнаружили опасные находки, саперам приходится на гусеничном тягаче - иначе никак, дороги размыло. Спасибо местным жителям, они любезно предоставили свое транспортное средство.

Раньше в Парфинском районе была деревня Александровка. Ее разрушили во время Великой Отечественной войны. До сих пор можно найти осколки, утюги. Эту территорию занимали то наши, то немецкие войска, доказательство – ящики, гильзы и противотанковые мины.

Таких мин в Парфинском районе нашли несколько. Кроме этого в окопах можно было увидеть настоящий склад из реактивных снарядов, авиабомб и других боеприпасов разных калибров.

Вывезти такой объем боеприпасов на спецполигон в Батецком районе – нереально. Поэтому саперы принимают решение уничтожать их на месте. Но здесь возникают другие сложности: все сразу подрывать опасно, в нескольких километрах деревня, осколки могут долететь до домов. Принимается решение делать несколько «закладок». Задача – минимизировать количество осколков. Для этого боеприпасы укладывают определенным способом.

А теперь самый ответственный момент – подрыв. Посторонние удаляются, и специалисты приступают к уничтожению снарядов.

Во время первого подрыва саперы уничтожили авиабомбу, шрапнельные снаряды, часть минометных мин и одну противотанковую. Оставшиеся боеприпасы, а их было почти полторы сотни, подрывают отдельно.

Казалось бы, самая опасная часть работы позади, но выяснилось, что даже после подрыва саперов подстерегает еще одна угроза – падающие деревья. Порыв ветра, и стволы, пострадавшие от осколков, рушатся на землю.

Всего за два осенних месяца новгородские саперы уничтожили более тысячи боеприпасов, тогда как за весь прошлый год их было 740 штук. И, судя по погоде, этот рекорд может быть побит: пока не выпадет снег, земля может «вытолкнуть» еще немало опасных находок.



