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|Число незаконных рубок в области сократилось, но ущерб вырос вдвое
Число незаконных рубок в области сократилось, но ущерб вырос вдвое. Эта информация прозвучала сегодня в Министерстве лесного хозяйства на заседании профильной комиссии. В динамике - от выявления факта незаконной заготовки древесины до разбирательства в суде - статистика выглядит, мягко говоря, странно. В этом году выявлено 72 случая, ущерб составил почти 100 миллионов рублей, в полицию было подано 69 заявлений. Дальше все зависит от следствия.
В пример привели ситуацию в Новгородском районе, где подрядчики одного и того же арендатора уже трижды, по версии лесничих, преступили закон. На место вызывали полицейских. Тем не менее, бригада продолжает там работать и по сей день.
|02.11.2018 17:19
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