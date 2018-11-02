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Вопрос цен на бензин в Новгородской области обсудили в региональном Правительстве
Елена Пилосова
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Известно, что на федеральном уровне договоренность о заморозке цен уже достигнута. Однако в прессе появились сообщения о том, что в Новгородской области стоимость бензина растет, причем быстрее, чем в других регионах Северо-Запада.
На новгородском топливном рынке всего 9 игроков. На совещании пригласили руководителей трех компаний: ПТК, «Новгороднефтепродукта» и «Лукойла», а также представителей прокуратуры и антимонопольной службы. Все-таки вопрос злободневный. Правительство России уже договорилось с нефтяниками о заморозке цен на бензин до конца года. Как будут работать в этих условиях новгородские поставщики и решили обсудить на совещании.
Генеральный директор Петербургской топливной компании Нина Васильева объяснила, что цены на бензин до сих пор остаются на июньском уровне. Наиболее сложная обстановка сложилась с дизельным топливом из-за резкого роста его стоимости на оптовом рынке.
Что касается цен топливо в дальнейшем, то здесь у ПТК все будет зависеть, опять-таки, от оптовой его стоимости. Станет дешевле, значит и на стелах автозаправочных станций цены снизятся.
Не простая ситуация по дизельному топливу оказалась и у «Новгороднефтепродукта» у которого, в целом, по области 53 заправки. По словам генерального директора компании, опт сейчас дороже, чем розница. Затраты покрывают за счет бензина.
О прежних ценах, на уровне майских, подтвердила и руководитель «Лукойла» Елена Монина, добавив, что со вчерашнего вечера они вообще зафиксированы до апреля следующего года.
Несмотря на все заверения топливных компаний, руководитель антимонопольной службы Ольга Виниченко все-таки, предупредила их о более внимательном отношении к ценообразованию, чтобы не нарушать законодательство и предостерегла от картельных сговоров.


02.11.2018 17:41 











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