



В Правительстве области обсудили первые результаты исполнения поручений Президента по развитию национальной системы защиты прав потребителей



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Первые результаты исполнения поручений Президента России по вопросам развития национальной системы защиты прав потребителей обсудили сегодня в Правительстве области. Задачи были поставлены главой государства на заседании Президиума Госсовета России, который проходил в Великом Новгороде в апреле прошлого года. Среди них - жесткий контроль за качеством товаров, обеспечение ветеринарной безопасности, доступность информации для потребителей и помощь муниципалитетов в решении спорных вопросов. По части контроля за качеством новгородский Роспотребнадзор поработал серьёзно, отметил губернатор - восемь тысяч проб продуктов, отобранных из торговых точек, не соответствовали санитарным требованиям.

А из четырех тысяч проб непродовольственных товаров забраковано 94 процента. Это говорит о том, что в области пора усилить контроль и за производством, и за ввозом продукции в регион. Отдельно остановились на новых методах защиты прав потребителей. Так, в Великом Новгороде планируется открыть специальные площадки по урегулированию споров.

Добавим, в Великом Новгороде развитием национальной системы защиты прав потребителей начали заниматься гораздо раньше, чем в других регионах. В МФЦ, например, открыли пункты консультации, где людям помогают написать жалобу или составить исковое заявление в суд



