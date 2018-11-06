



В Великом Новгороде у мемориала «Вечный огонь славы» открылся «Пост №1»



Фото Видео

Каждое воскресенье лучшие школьники и гимназисты, представители юноармейских отрядов вместе с сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур будут нести почетный караул. Почетное право первыми заступить на пост было предоставлено старшеклассникам второй гимназии, неоднократным победителям городской и областной военно-спортивной игры «Зарница. Школа безопасности» и участникам Всероссийского слета активистов движения «Пост №1», который проходит в сентябре в Волгограде.

Открытие акции завершилась возложением живых цветов к мемориалу. Отметим, что каждое воскресенье Почетный караул будет заступать на «Пост №1» в 11 часов 25 минут не случайно, ведь именно 20 января 1944 года в это время полковник Швагирев и подполковник Николаев водрузили знамя на стену Новгородского Кремля, ознаменовав полное освобождение Новгорода.



