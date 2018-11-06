



В День народного единства в Старой Руссе торжественно открыли стелу «Город воинской славы» Юрий Левиков



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В прологе праздника – целое театральное представление, во время которого гостям показали защитников Старой Руссы со времен Александра Невского до лихолетья Великой Отечественной. Война пришла в город уже в августе 1941 года, и только в феврале 1944-го Старая Русса была освобождена.

Тот день в 2015-ом, когда Президент России Владимир Путин, будучи непосредственно в Старой Руссе, объявил о присвоении этому городу звания «Город воинской славы», рушане помнят до сих пор.

Через три с половиной года после подписания указа о включении Старой Руссы в список городов воинской славы, здесь торжественно открыли стелу. В этот день никто не хотел вспоминать, сколько перипетий было и с выбором места, и с неспешностью работ, тем приятнее осознавать ветеранам, что в городе появилось еще одно место, где можно вспомнить о Великой Отечественной войне.

В боях под Старой Руссой более 60 человек стали Героями Советского Союза, многие из воевавших на Северо-Западном фронте позднее дошли до Берлина. И помнить о тех временах – наша обязанность. После торжественного открытия к стеле «Город воинской славы» легли венки и цветы.



