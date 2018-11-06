



В Великом Новгороде торжественно отметили День народного единства



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В филармонии прошла церемония вручения государственных и областных наград. Среди награжденных были три многодетных семьи (воспитывающих по шесть детей) и новгородцы отличившиеся в труде.

Отдельно в этот день отметили юных героев. Роман Иванов из Любытинского района спас двоих детей на пожаре, а пятиклассник Артем Черников из Малой Вишеры вытащил тонувшего сверстника из воды. Еще одним значимым событием этого дня стало торжественное вручение паспортов граждан России.

В свою очередь губернатор Андрей Никитин в День народного единства подчеркнул, что наши предки не единожды объединялись для защиты своей страны. Сейчас же стоит объединиться ради развития области и России в целом.



