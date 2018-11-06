Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде открылся 22-ой Международный театральный фестиваль Ф.М.Достоевского
Анастасия Тэммо
Фото  Видео репортаж Видео
В этом году он побил все рекорды. Спектакли пройдут на шести сценических и музыкальных площадках областного центра и Старой Руссы.
Международный статус фестиваля Достоевского в этом году поддержали Финляндия, Испания, Словения, Туркменистан, Беларусь, Литва, Польша и Япония. Поэтому не удивительно, что к театру драмы зрители начали стекаться за час до открытия. Многие хотели внимательно изучить программу, обсудить ее с друзьями и, разумеется, купить билеты.
Саму театральную стихию зритель успел почувствовать еще до того, как зашел в зал. В качестве анонса устроители фестиваля организовали перфоманс из отрывков произведений Достоевского, заявленных в программе.
Больше всего спектаклей поставлено по роману “Преступление и наказание”. Три из них – премьеры этого года.
А еще программа фестиваля позволит увидеть две диаметрально противоположных версии романа “Братья Карамазовы”. Одну из них привезли из Архангельска, другую из Польши. Не меньший интерес у публики, вероятно, вызовет постановка испанского режиссера по роману Игрок. Литовские актеры покажут “Записки из Подполья”, а завершит программу фестиваля инсценировка романа “Идиот” театра из Токио.
Именитые критики и театроведы, в свою очередь, отметили, что для новгородской земли фестиваль Достоевского – это бренд. И его нужно беречь. На этом, по большому счету, официальное открытие фестиваля закончилось. Всем хотелось стать свидетелями рождения нового спектакля “Der Spieler” (Игрок). Международный проект объединил постановочную команду из Хельсинки и творческие силы Великого Новгорода (актеров академического театра Драмы имени Достоевского и музыкантов камерного оркестра областной филармонии).
На сцене новгородского театра финский режиссер Яри Юутинен представил свою интерпретацию истории любви, предательства и азарта, которую, как рассказали нам актеры, занятые в постановке, они поняли и приняли. Языкового барьера во время работы не возникло. Понимание друг друга было на каком-то космическом уровне.

06.11.2018 18:29 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .