



В Великом Новгороде открылся 22-ой Международный театральный фестиваль Ф.М.Достоевского Анастасия Тэммо



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В этом году он побил все рекорды. Спектакли пройдут на шести сценических и музыкальных площадках областного центра и Старой Руссы.

Международный статус фестиваля Достоевского в этом году поддержали Финляндия, Испания, Словения, Туркменистан, Беларусь, Литва, Польша и Япония. Поэтому не удивительно, что к театру драмы зрители начали стекаться за час до открытия. Многие хотели внимательно изучить программу, обсудить ее с друзьями и, разумеется, купить билеты.

Саму театральную стихию зритель успел почувствовать еще до того, как зашел в зал. В качестве анонса устроители фестиваля организовали перфоманс из отрывков произведений Достоевского, заявленных в программе.

Больше всего спектаклей поставлено по роману “Преступление и наказание”. Три из них – премьеры этого года.

А еще программа фестиваля позволит увидеть две диаметрально противоположных версии романа “Братья Карамазовы”. Одну из них привезли из Архангельска, другую из Польши. Не меньший интерес у публики, вероятно, вызовет постановка испанского режиссера по роману Игрок. Литовские актеры покажут “Записки из Подполья”, а завершит программу фестиваля инсценировка романа “Идиот” театра из Токио.

Именитые критики и театроведы, в свою очередь, отметили, что для новгородской земли фестиваль Достоевского – это бренд. И его нужно беречь. На этом, по большому счету, официальное открытие фестиваля закончилось. Всем хотелось стать свидетелями рождения нового спектакля “Der Spieler” (Игрок). Международный проект объединил постановочную команду из Хельсинки и творческие силы Великого Новгорода (актеров академического театра Драмы имени Достоевского и музыкантов камерного оркестра областной филармонии).

На сцене новгородского театра финский режиссер Яри Юутинен представил свою интерпретацию истории любви, предательства и азарта, которую, как рассказали нам актеры, занятые в постановке, они поняли и приняли. Языкового барьера во время работы не возникло. Понимание друг друга было на каком-то космическом уровне.



