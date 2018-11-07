



В прокуратуре Новгородской области прошел Всероссийский день приема предпринимателей



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Проблемы с исполнением земельного законодательства и исполнение закона о рекламе. В основном, с такими вопросами во Всероссийский день приема предпринимателей обращались в прокуратуру Новгородской области представители бизнеса. Такие встречи проходят регулярно, в первый вторник каждого месяца. Бизнесмены приходят с заявлениями о нарушении их прав или за разъяснениями действующих законодательных норм.

Чаще всего предприниматели жалуются на деятельность контролирующих органов; консультируются по внеплановым проверкам, насколько они были правомерны; а также на транспортную доступность и готовность инфраструктуры по обеспечению их деятельности. По каждому случаю, как подчеркнули в прокуратуре, проводятся проверки, причем в самые кратчайшие сроки.



