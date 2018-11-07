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Современные технологии в производстве молока обсуждают участники Всероссийской научно-практической конференции которая открылась в НовГУ


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Современные технологии в производстве молока обсуждают участники всероссийской научно-практической конференции, которая открылась сегодня в институте сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Среди участников конференции - руководители компаний по производству молока, как из Новгородской области, так и из других регионов России, ветеринары, ученые, студенты. В течение двух дней они обсудят перспективы развития молочной отрасли, заготовку кормов, автоматизацию производства, способы государственной поддержки молочных хозяйств, обменяются опытом работы.
Такой положительный опыт работы сегодня есть в Вологодской области. И его тоже обсудят участники конференции. Наработками в молочном животноводстве со своими коллегами поделятся и новгородцы. Сегодня наши предприятия производят 75 тысяч тонн молока в год. Цифры небольшие. Главная задача – поднять плановые показатели еще на 20 тысяч тонн за счет инвестиционных проектов. И они есть в Старорусском, Солецком, Демянском и других районах области.
Во время конференции запланированы не только пленарные заседания, но и работа по секциям, дискуссии молодых ученых. К слову, особое внимание участники встречи уделят подготовке профессиональных кадров для молочного животноводства, в которых сейчас так нуждаются на селе.
07.11.2018 18:53 











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