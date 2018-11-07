



В Великом Новгороде отметили очередную годовщину Октябрьской революции



Фото Видео

Очередную годовщину Октябрьской революции отметили сегодня в Великом Новгороде. Со дня вооруженного восстания в Петрограде прошел 101 год. Напомним, что в Советском Союзе это историческое событие отмечали как главный праздник страны: военными парадами, демонстрациями трудящихся и двумя выходными. Однако, уже через несколько лет после распада СССР 7-ое ноября переименовали в День согласия и примирения, а затем и вовсе упразднили. Тем не менее, эта дата остается памятной - Днём воинской славы России, посвященным военному параду на Красной площади в Москве, в 1941-ом году; и годовщиной революции 1917-го года. Для коммунистов по-прежнему - Великой Октябрьской социалистической.

Новгородские коммунисты сегодня провели традиционный митинг у памятника Ленину на площади Победы-Софийской. С выступлением официальных лиц и вручением партбилетов. Учитывая, что в календаре 7-го ноября теперь не красный, а обычный рабочий день, встречу назначили на вечер. Торжество, по канонам праздника, сопровождалось возложением красных гвоздик к монументу вождю.



