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Новгородское правительство требует от энергоснабжающих организаций повысить скорость и качество обслуживания предпринимателей
Аэлита Тошкина
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В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Новгородская область в прошлом году заняла 29 место, резко поднявшись почти на 30 позиций. В этой оценке учитывается и уровень удовлетворенности предпринимателей скоростью обслуживания энергоснабжающими организациями. И хотя новгородский бизнес поставил твердую «четвёрку» энергетикам и газовикам, Новгородское правительство требует повысить качество обслуживания до оценки «отлично». Сегодня региональный министр строительства и ЖКХ Ирина Николаева побывала в организациях, поставляющих новгородскому бизнесу энергоресурсы.
Предприниматель Шамиль Рахимов - частый гость в Центре обслуживания клиентов «Новоблкоммунэлектро». Для развития бизнеса нужны новые помещения и коммуникации. Все подробности по технологическому присоединению к электросетям и льготным программам обслуживания вначале узнал через сайт в Интернете, а затем пришел лично оформить договор на подключение объекта социального значения.
В электронной и письменной форме такие заявки на подключения к электросетям подали в прошлом году 8 абонентов, представителей бизнеса, в основном связанного с торговлей и автомойкой. Энергетики готовы предоставить коммуникации еще большему количеству желающих.
Не было очереди предпринимателей и на подключение к сетям газораспределения. В основном заявки в Центр обслуживания клиентов газораспределительной компании поступают в электронном виде. Так что время - деньги и для поставщика, и для потребителя, здесь его ценят. Слегка недовольной осталась министр Николаева от визита в Ильменские сети. Работая с обращениями граждан, чиновник услышала замечания от предпринимателей, что хотелось бы подключаться к электросетям еще быстрее.
До конца этого года для бизнеса должен исчезнуть пятиступенчатый административный барьер от подачи заявки до конечного результата. Ирина Николаева высказала замечания ресурсоснабжающим организациям и по скорости обслуживания предпринимателей, и по качеству. Мониторинг по исправлению ошибок будет проведен уже в ближайшее время. Правительство области хочет добиться оценки «отлично» от новгородского бизнеса, для которого должны быть созданы максимально комфортные условия в том числе и на техническом уровне.

08.11.2018 18:04 











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