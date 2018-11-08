



Число претендентов на пост мэра Великого Новгорода сократилось с 13 до 8



Фото Видео

Число претендентов на пост мэра Великого Новгорода сократилось с 13ти до восьми. Сегодня конкурсная комиссия по выборам градоначальника отклонила пять кандидатов, которые не смогли сдать все необходимые документы для регистрации. Так, Сергей Светлов не принес справку о наличии или отсутствии судимости, а у Владимира Ефимова она оказалась с истекшим сроком давности. К Айдыну Магомедову претензии возникли по поводу российского гражданства. У Алексея Качкаева, как выяснилось, не истекли 10 лет после погашенной судимости. А Николай Николаев не предоставил даже обязательную программу развития города, не говоря уже о других положенных по закону документов.

Напомним, что комиссия по отбору претендентов на должность мэра состоит из сорока человек. Половина из них - депутаты городской думы, остальные - представители губернатора. Следующее заседание комиссии запланировано на 14ое ноября. В этот день она определит имена кандидатов на кресло градоначальника, их должно быть не менее двух. А кто же все-таки возглавит Великий Новгород, будут решать городские депутаты. Добавим, что в списке претендентов на пост мэра значатся депутаты новгородских областной и городской дум, местные бизнесмены и служащие.



