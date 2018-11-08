Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Участники рабочей группы консультативного совета при губернаторе обсудили информационную безопасность детей
Елена Пилосова
Фото  Видео репортаж Видео
Информационную безопасность детей обсудили сегодня участники рабочей группы консультативного совета при губернаторе. Тема эта весьма актуальна, что подтверждает и последний мониторинг.
Компьютерные игры у детей уже уходят на задний план, вперед вырвались социальные сети. Их выбирают 56% несовершеннолетних, причем для девушек от 15 до 18 лет – это основное времяпрепровождение. Каждый четвертый ребенок проводит за компьютером от 8 до 10 часов в день, при часовой норме для старшеклассников. Почти 80% пользуются интернетом самостоятельно, без родительского контроля, выкладывая на своих страницах все персональные данные. Мониторинг по информационной безопасности в Новгородской области аппарат уполномоченного по правам ребенка провел впервые и его результаты, действительно, заставляют задуматься.
Существуют и другие опасности для детей в Интернете: неприличные интимные предложения, мошенничества. При этом, половина подростков вообще даже не подозревает, куда бежать в подобных случаях. 9% опрошенных детей, сказали, что даже попав в беду, никогда не обратятся к взрослым, а их родители узнают о случившемся вообще последними.
О том, что такая проблема есть, подтвердил и сотрудник регионального Следственного Управления Алексей Емельянов, приводя в пример даже шефскую работу с новгородскими школьниками.
Как остановить интернет-зависимость и сделать посещение всемирной паутины безопасной для детей, и обсуждали сегодня участники рабочей группы. В первую очередь, с результатами мониторинга в учебных заведениях ознакомят детей и взрослых, проведут родительские собрания. Массу мероприятий уже сейчас разрабатывают профильные министерства: образования, спорта и молодежной политики. Будут использовать инновационные технологии, перенимать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, других российских регионов. Проблема настолько стала масштабной, что нам уже пора вводить понятие безнадзорности в сети Интернет, - подчеркнула Елена Филинкова. Все высказанные предложения озвучат еще и на Консультативном совете при губернаторе, а мониторинг станут проводить ежегодно, чтобы наглядно понимать, насколько действенны принимаемые меры по информационной безопасности.
08.11.2018 18:30 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .