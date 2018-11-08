



Участники рабочей группы консультативного совета при губернаторе обсудили информационную безопасность детей Елена Пилосова



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Информационную безопасность детей обсудили сегодня участники рабочей группы консультативного совета при губернаторе. Тема эта весьма актуальна, что подтверждает и последний мониторинг.

Компьютерные игры у детей уже уходят на задний план, вперед вырвались социальные сети. Их выбирают 56% несовершеннолетних, причем для девушек от 15 до 18 лет – это основное времяпрепровождение. Каждый четвертый ребенок проводит за компьютером от 8 до 10 часов в день, при часовой норме для старшеклассников. Почти 80% пользуются интернетом самостоятельно, без родительского контроля, выкладывая на своих страницах все персональные данные. Мониторинг по информационной безопасности в Новгородской области аппарат уполномоченного по правам ребенка провел впервые и его результаты, действительно, заставляют задуматься.

Существуют и другие опасности для детей в Интернете: неприличные интимные предложения, мошенничества. При этом, половина подростков вообще даже не подозревает, куда бежать в подобных случаях. 9% опрошенных детей, сказали, что даже попав в беду, никогда не обратятся к взрослым, а их родители узнают о случившемся вообще последними.

О том, что такая проблема есть, подтвердил и сотрудник регионального Следственного Управления Алексей Емельянов, приводя в пример даже шефскую работу с новгородскими школьниками.

Как остановить интернет-зависимость и сделать посещение всемирной паутины безопасной для детей, и обсуждали сегодня участники рабочей группы. В первую очередь, с результатами мониторинга в учебных заведениях ознакомят детей и взрослых, проведут родительские собрания. Массу мероприятий уже сейчас разрабатывают профильные министерства: образования, спорта и молодежной политики. Будут использовать инновационные технологии, перенимать опыт Москвы, Санкт-Петербурга, других российских регионов. Проблема настолько стала масштабной, что нам уже пора вводить понятие безнадзорности в сети Интернет, - подчеркнула Елена Филинкова. Все высказанные предложения озвучат еще и на Консультативном совете при губернаторе, а мониторинг станут проводить ежегодно, чтобы наглядно понимать, насколько действенны принимаемые меры по информационной безопасности.



