



Во всех подразделениях налоговой службы области проходит День открытых дверей Елена Пилосова



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По 3 декабря включительно все жители области должны заплатить имущественные налоги. Соответствующие уведомления новгородцы уже получили на руки. Чтобы более подробно разъяснить людям вопросы по ставкам, льготам, срокам и порядку уплаты налогов, исключить возможные ошибки и проводятся Дни открытых дверей. Причем, население такими консультациями пользуются активно. Тем более, весь процесс посещения налоговой инспекции отлажен. В длинных очередях стоять не приходится. Получил на руки талон и ждешь вызова к специалисту.

Одни налогоплательщики обращаются по изменению кадастрового номера. В этом случае их направляют в Росреестр. Другие консультируются по льготам на 6 соток. Им поясняют, что она уже учтена в квитанциях. Но большая часть вопросов возникает у населения по начисленную суммы налога за жилое помещение.

Для тех новгородцев, у кого нет времени на посещение инспекции, существует еще не один способ узнать необходимую информацию и оплатить налоги, напоминают в ведомстве. Возможностей сейчас много: это и официальный сайт, и мобильные приложения на смартфонах, личный кабинет налогоплательщика.

С начала рассылки уведомлений, стартовавшей в августе, имущественные налоги жители области заплатили пока всего лишь на 32%, это чуть более 340 миллионов рублей. Как раз до начала декабря специалисты налоговой и ожидают поступления оставшейся суммы. Перед тем как заплатить квитанции, население и идет за консультацией, особенно в День открытых дверей. К слову, он проходит не только сегодня, но и в субботу, 10 ноября, повторится 23 и 24 ноября.



