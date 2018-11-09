



В Чудово открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Искра" Анжелика Королева



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Открытие, а правильнее сказать, возрождение Физкультурно-оздоровительного комплекса в Чудово – событие ожидаемое. ФОК «Искра» на этом самом месте функционировал с 87-ого года, однако в 2013-ом обветшавший спортивный объект пришлось снести. Возможности заниматься физкультурой и спортом у местных жителей на этом, конечно, не закончились, в городе оставались еще Дворец спорта «Молодежный», стадион и бассейн. Но добираться на занятия на другой конец города на такси за 150 рублей было неудобно и накладно. Поэтому строительства ФОКа в центре многие чудовцы ждали с большим нетерпением.

Своего предшественника новый ФОК превосходит по всем статьям. Комплекс состоит из двух блоков: административно-бытовое здание, со всеми необходимыми помещениями и спортивный зал с тентовым покрытием, метражом 26 на 42. То есть больше, и, естественно, лучше прежнего. Спортсмены уже оценили.

Возродить ФОК «Искра», в смысле возвести заново на прежнем месте, новгородские подрядчики успели за год. Построили объект, к слову, при поддержке Минспорта России по целевой программе «Развитие физкультуры и спорта» за 56 миллионов рублей, 25 из которых выделил Федеральный бюджет. Не без трудностей и нареканий, - признается на церемонии открытия глава района Николай Хатунцев, но сегодня он всем говорит спасибо. Есть что сказать и региональному министру спорта Елене Кириловой.

Новый ФОК, с пропускной способностью 100 с лишним человек в день, простаивать явно не будет. Желающих «быть в спорте» в городе и не только - достаточно. В одном «Молодежном» занимаются больше 2-х тысяч человек. Вообще же в районе активными занятиями спортом охвачено 35 процентов населения. Но это, что называется, на сегодняшний день. Благодаря новому Физкультурно-оздоровительному комплексу до конца года показатель планируют увеличить до 40 процентов.



