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В канун профессионального праздника новгородские полицейские получили первые поздравления и подарки
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На площади Победы-Софийская сотрудников МВД поздравил губернатор. Руководителям районных и областных подразделений Андрей Никитин вручил ключи от новеньких автомобилей. Это 20 машин марок «Лада-Веста» и «УАЗ–Патриот».
А после уже в зале областной филармонии были подведены итоги 24-ого профессионального конкурса на лучшее раскрытие и расследование преступлений «Шерлок Холмс». В числе лауреатов – Ольга Шебедева, которая в этом году помогла разоблачить ОПГ из четырех человек. Преступная группа занималась хищением спецтехники на строительстве трассы М-11. Благодаря грамотным действиям, полицейским удалось отыскать за пределами области 10 спецмашин на 22 миллиона рублей. Одному из участников ОПГ уже вынесен обвинительный приговор, остальные ждут суда.
Со сцены полицейских поздравили почетные гости вечера, которые не раз отмечали, что большая часть совершенных с начала года в регионе преступлений были раскрыты, а благодаря работе сотрудников управления МВД новгородцы могут чувствовать себя спокойно. Не раз с признательностью вспоминали и ветеранов ведомства, и, конечно, почтили память погибших при исполнении. Торжество завершилось праздничным концертом.

09.11.2018 19:42 











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