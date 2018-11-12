



Новгородская область вместе со всей Россией писала географический диктант Елена Пилосова



Фото Видео

В четвертый раз по всей России прошел географический диктант. К международной просветительской акции, организованной Русским географическим обществом, присоединилась и Новгородская область.

В Новгородской области географический диктант проходил сразу на нескольких площадках, не только в Великом Новгороде, но и в районах. Одним из мест проведения стал новгородский государственный университет. Здесь желающие участвовать в акции собрались задолго до начала диктанта. В очереди на регистрацию военные, студенты, и даже пенсионеры.

Для большинства участников географического диктанта главная цель - проверить себя. Причем, есть и такие новгородцы, которые в акции с первого года её проведения. Например, сотрудник Новгородского речного порта Виталий Мячков в свое время как раз закончил кафедру географии нашего университета. И четвертый год подряд приходит на диктант, чтобы добиться лучшего результата.

Вопросы, действительно, не простые и совершенно разные, - подтвердила Наталья Дмитрук, заведующая кафедрой географии Новгородского университета, одновременно и председатель областного отделения Русского географического общества. Но все задания касаются только географии нашей страны. В этом году, как оказалось, много вопросов на общую эрудицию, среди них есть на знания городов и их гербов.

Несмотря на предстоящее, необычное для многих, испытание, волнения среди участников диктанта не чувствовалось вообще. Все-таки, это больше интеллектуальное состязание, нежели экзаменационный тест. Ровно в 12 с небольшой викторины началась разминка, затем новгородцы приступили непосредственно к самому диктанту. В этом году впервые он состоит из двух частей, в каждой по 15 вопросов. На ответы дается всего 45 минут. Насколько каждый из участников хорошо знает географию и свою страну, станет известно после 30 ноября, когда результаты географического диктанта появятся на официальном сайте Русского географического общества.



