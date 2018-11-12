



В Окуловке за считанные часы огонь уничтожил многоквартирный деревянный жилой дом Ирина Демендеева



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Целая волна пожаров накрыла Новгородскую область в минувшие выходные. Здания и хозпостройки горели в Старой Руссе, Батецком, Малой Вишере, Валдайском, и Новгородском районах. На пепелище в деревне Лубино Солецкого района обнаружено тело хозяйки дома. Но самый крупный пожар произошел в Окуловке. Огонь уничтожил многоквартирный двухэтажный деревянный дом. Один человек погиб.

Окуловские власти продолжают помогать людям, пострадавшим во время пожара в многоквартирном жилом доме на улице Новгородской. Сегодня в администрации приступили к восстановлению документов погорельцев. Параллельно в Окуловке начался сбор денег и вещей, необходимых пострадавшим на первое время. Напомним, пожар произошел в минувшую субботу, 10 ноября. К его ликвидации были привлечены 60 человек и 11 единиц техники, но спасти деревянный дом не удалось. На следующий день под завалами было обнаружено тело одной из жительниц. По факту ее гибели следственный комитет начал проверку. Предварительно, причиной пожара стало неправильное использование печного отопления.

Самым острым вопросом для местных властей стало размещение людей, оставшихся без жилья.

То, что этот дом не подлежит восстановлению, видно невооруженным взглядом. Официально, в нем зарегистрировано 34 человка, по факту жили 17. Всем им в ближайшее время выделят жилье в маневренном фонде.

Катя Пантелеева, вместе с мамой, пока живет в пункте временного размещения – в муниципальной гостинице «Юность». О пожаре девушка говорит неохотно – страшно вспоминать. Им с братом и мамой пришлось выбираться со второго этажа через окно. Хорошо, пожарные уже подъехали, подали лестницу. Местные власти тоже сработали оперативно: сразу предоставили номер в гостинице и помогают с восстановлением документов.

В пункте временного размещения сейчас живут 4 погорельца. Остальные временно переехали к родственникам. В ближайшее время им обещают выделить комнаты в домах на улице 2-ой Красноармейской и на Театральной. Это маневренный фонд, который обычно предоставляют тем, чьи дома признаны ветхими и аварийными. В общежитии на улице Театральной пока не все комнаты отремонтированы, но это решаемый вопрос, уверен глава Окуловского района Сергей Кузьмин.

Сергей Кузьмин отметил, что это ЧП сплотило жителей Окуловки: телефон в администрации не замолкает. Люди предлагают помощь продуктами, материалами и даже деньгами. Последний раз похожий случай был в Окуловке 10 лет назад. Тогда так же из-за неосторожного обращения с огнем при растапливании печи сгорел многоквартирный дом. Впрочем, в этот раз причина не в печном отоплении, уверены соседи погорельцев.

Так ли это на самом деле – разберутся следователи. Они проводят проверку по факту гибели одной из жительниц. По словам соседей, погибшая Лариса Кириллова пыталась выбраться из горящего дома. Но, к сожалению, пока собирала вещи и документы, надышалась угарным газом и не успела спастись.



