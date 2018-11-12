



Губернатор Андрей Никитин побывал с рабочим визитом в Солецком районе Оксана Шведова



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Специальное подразделение антитеррора при Солецкой воинской части показывает Андрею Никитину имитацию нападения террористов. По легенде противники прорвались на КПП и захватили пункт Управления. Обученный отряд мгновенно реагирует на захват, ликвидирует террористов и отбивает базу. И все это всего за несколько минут. Таких результатов в воинской части добились не сразу, с 2013 года, здесь в военно-воздушных войсках, ведутся усиленные тренировки.

После зрелищного представления губернатору показали, как живут современные солдаты. В казарме – отдельные бытовые комнаты, универсальные учебные классы, тренажерный зал и даже столовая с блюдами на выбор.

Еще один пункт рабочего визита в Сольцы - завод «Эллипс», где производят трансформаторы и магнитопроводы, в том числе и для Оборонного комплекса страны. Здесь Андрею Никитину показали новое оборудование и рассказали, как выживают в непростых условиях конкуренции.

Далее глава области отправился в деревню Дуброво в уже известный многим туристам Музей Колеса. Экспозиция рассказывает о крестьянском быте и значении колесной слободы в старину. История историей, отметил губернатор, а чтобы туристы не проезжали мимо, не мешало бы установить знак.

Здесь же, в Дуброво, глава региона встретился с жителями. За чашкой чая они обсудили наболевшие проблемы и возможные способы их решения. Аграриев интересовали скидки на удобрения, предпринимателей - доступ в торговые сети, пенсионеров – разбитые дороги, нехватка фельдшеров и льготный проезд в областную больницу.

Завершая рабочую поездку, Андрей Никитин посмотрел, как идут работы в центре города на улице Луначарского, благоустройство которой ведется в рамках проекта поддержки местных инициатив. Подрядчики немного затягивают со сдачей, тротуары сделаны не везде, дожидаются своей очереди и бордюры. Главе района дали поручение поторопить рабочих, впереди - холода.



