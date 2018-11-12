Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Губернатор Андрей Никитин побывал с рабочим визитом в Солецком районе
Оксана Шведова
Фото  Видео репортаж Видео
Специальное подразделение антитеррора при Солецкой воинской части показывает Андрею Никитину имитацию нападения террористов. По легенде противники прорвались на КПП и захватили пункт Управления. Обученный отряд мгновенно реагирует на захват, ликвидирует террористов и отбивает базу. И все это всего за несколько минут. Таких результатов в воинской части добились не сразу, с 2013 года, здесь в военно-воздушных войсках, ведутся усиленные тренировки.
После зрелищного представления губернатору показали, как живут современные солдаты. В казарме – отдельные бытовые комнаты, универсальные учебные классы, тренажерный зал и даже столовая с блюдами на выбор.
Еще один пункт рабочего визита в Сольцы - завод «Эллипс», где производят трансформаторы и магнитопроводы, в том числе и для Оборонного комплекса страны. Здесь Андрею Никитину показали новое оборудование и рассказали, как выживают в непростых условиях конкуренции.
Далее глава области отправился в деревню Дуброво в уже известный многим туристам Музей Колеса. Экспозиция рассказывает о крестьянском быте и значении колесной слободы в старину. История историей, отметил губернатор, а чтобы туристы не проезжали мимо, не мешало бы установить знак.
Здесь же, в Дуброво, глава региона встретился с жителями. За чашкой чая они обсудили наболевшие проблемы и возможные способы их решения. Аграриев интересовали скидки на удобрения, предпринимателей - доступ в торговые сети, пенсионеров – разбитые дороги, нехватка фельдшеров и льготный проезд в областную больницу.
Завершая рабочую поездку, Андрей Никитин посмотрел, как идут работы в центре города на улице Луначарского, благоустройство которой ведется в рамках проекта поддержки местных инициатив. Подрядчики немного затягивают со сдачей, тротуары сделаны не везде, дожидаются своей очереди и бордюры. Главе района дали поручение поторопить рабочих, впереди - холода.

12.11.2018 19:26 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .