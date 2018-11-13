



На базе новгородской школы №37 проходит фестиваль профессий для школьников «Билет в будущее» Юрий Левиков



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Его участники – воспитанники 6 - 11 классов, которые пока еще только задумываются над тем, кем быть. Знатоки своего дела рассказывают ребятам о последних достижениях в своих сферах и те, в свою очередь – понимают, нужно им это или нет. А порой не только рассказывают, но и показывают. В направлении «Сельское хозяйство» даже поставили настоящий инкубатор, школьники с интересом изучают, как это работает.

Помимо сельского хозяйства в приоритете транспорт, информационные технологии, новые материалы и, конечно, туризм. В нашем городе это, безусловно, точка роста, и этот рост в будущем обеспечивать тем, кто сейчас сидит за партами.

Или вот медицина. Минимум знаний из этой сферы необходим каждому, потому ваш покорный слуга вызвался поработать манекеном, а заодно на собственном опыте изучить, как правильно накладывать восьмиобразную повязку на лучезапястный сустав.

Из одной зоны в другую, быстро переключаться на новый материал и вникать в детали – этот интенсив за 3 дня преодолеют около 5000 школьников со всей области, и каждый из них получит «Билет в будущее» - так называется паспорт участника, отражающий склонности ребят к той или иной области знаний.

Новгородская область в числе 7 регионов России попала в пилотный проект «Билет в будущее», этот фестиваль профессий подготовили буквально за 2 недели, и, кажется, первый опыт уже оказывается удачным.



