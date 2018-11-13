Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На базе новгородской школы №37 проходит фестиваль профессий для школьников «Билет в будущее»
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Его участники – воспитанники 6 - 11 классов, которые пока еще только задумываются над тем, кем быть. Знатоки своего дела рассказывают ребятам о последних достижениях в своих сферах и те, в свою очередь – понимают, нужно им это или нет. А порой не только рассказывают, но и показывают. В направлении «Сельское хозяйство» даже поставили настоящий инкубатор, школьники с интересом изучают, как это работает.
Помимо сельского хозяйства в приоритете транспорт, информационные технологии, новые материалы и, конечно, туризм. В нашем городе это, безусловно, точка роста, и этот рост в будущем обеспечивать тем, кто сейчас сидит за партами.
Или вот медицина. Минимум знаний из этой сферы необходим каждому, потому ваш покорный слуга вызвался поработать манекеном, а заодно на собственном опыте изучить, как правильно накладывать восьмиобразную повязку на лучезапястный сустав.
Из одной зоны в другую, быстро переключаться на новый материал и вникать в детали – этот интенсив за 3 дня преодолеют около 5000 школьников со всей области, и каждый из них получит «Билет в будущее» - так называется паспорт участника, отражающий склонности ребят к той или иной области знаний.
Новгородская область в числе 7 регионов России попала в пилотный проект «Билет в будущее», этот фестиваль профессий подготовили буквально за 2 недели, и, кажется, первый опыт уже оказывается удачным.

13.11.2018 18:09 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .