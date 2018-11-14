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В Великом Новгороде завершились Дни Японии
Анастасия Тэммо
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В Великом Новгороде завершились дни Японии. Начался диалог культур за чайной церемонией в Главном здании Новгородского музея-заповедника, а продолжился - на сцене областной филармонии.
Ани-сан, то есть Старший Брат - именно так, уважительно, актеры Токийского нового репертуарного театра называют своего режиссера Леонида Анисимова. Авторитет мастера непререкаем. Именно ему удалось раскрыть японцам то, что стало для них привычным. Как ни странно, но взгляд европейца помог им увидеть свою собственную культуру со стороны и снова открыть для себя суть традиционных вещей. Именно так произошло со спектаклем-ритуалом Кодзики о происхождении мира.
Именно режиссер из России, работающий по системе Станиславского, подарил миру японского Шекспира – Чикамацу, а теперь – спектакль, в основе которого лежат тексты книги Кодзики, включающей в себя мифы о возникновении Вселенной, о богах-прародителях, о сотворении Земли.
В самой Японии спектакль вызвал огромный резонанс, он был показан даже в старинных храмах. Для новгородского зрителя спектакль-ритуал Кодзики казался экзотичным только поначалу. Традиционные белые маски на лицах актеров, непривычные, словно скованные движения, горловое пение и длинные монологи сначала удивляли, а после - создавали потрясающую атмосферу встречи с чем-то таинственным и одновременно по-детски чистым.

14.11.2018 16:29 











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