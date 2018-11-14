



В Великом Новгороде прошел детский интерактивный праздник «Город профессий» Анжелика Королева



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В Великом Новгороде продолжается фестиваль профессий для школьников под названием «Билет в будущее». Масштаб мероприятия говорит, прежде всего, о востребованности его темы. Актуальность подобного рода проектов подтвердил и другой праздник под названием «Город профессий», который также прошел в Великом Новгороде.

Новгородские организаторы Детского интерактивного праздника «Город профессий» из агентства маркетинга «Клевер» не скрывают, что вдохновлялись питерским проектом «КидБург». Масштаб у нас, конечно, пока скромнее, зато, есть довольно ценное преимущество – для посетителей всё бесплатно.

На этот раз (праздник уже не первый) новгородским детям предложили освоить 26 профессий: от тех, что в особом представлении не нуждаются (учитель, врач, строитель, художник, фотомодель), до тех, о существовании которых ребята прежде вряд ли догадывались (печник, дезинфектор, аниматор, интеллект-тренер, дегустатор).

Окунуться в профессию, детям, конечно, предлагают в игровой форме. Юные ветеринары тренируются на кошках и кроликах (само собой плюшевых), дезинфекторы собирают с елочек пластмассовых букашек, строители играют в дженгу. А заодно усваивают информацию.

Профессии ребятам, кстати, представляют самые, что ни на есть профессионалы. Для предприятий и организаций города это и промоушен и профориентация. С большими и маленькими частными компаниями соседствуют институты Новгородского университета, Музей-заповедник, Красный крест, и даже МЧС – его представители презентуют профессию пожарного.

В общем, можно только представить насколько утомленными покидали «Город профессий» взрослые, и неугомонными, в смысле требующими продолжения дети. Но ведь организаторы останавливаться на достигнутом не собираются. Больше того, подумывают об увеличении площадей и сроков праздника.



