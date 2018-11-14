



В Великом Новгороде начался отбор на должность мэра областного центра Олеся Иванова



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Желающие занять кресло градоначальника представляют свои программы и отвечают на вопросы конкурсной комиссии. По регламенту на презентацию дается двадцать минут, еще по пять минут отведены для ответов на вопросы. Впрочем, изначально запланированная процедура сегодня претерпела неожиданные изменения.

Сначала выбыли, теперь прибыли. Накануне заседания комиссии районный суд восстановил Алексея Качкаева как кандидата, напомним, к нему были претензии, по части погашенной судимости. Включили в список выступающих и Айдына Магомедова, на прошлой неделе члены комиссии не нашли у него документ, подтверждающий гражданство, сегодня эта справка уже была. Таким образом, на пост градоначальника претендуют 10 человек.

По положению, слушать своих соперников кандидаты права не имеют, а потому своей очереди, немного волнуясь, ждут в соседнем холле. Тем, до кого эта очередь уже дошла, на выступление дается 20 минут. Первый претендент Максим Бомбин, уложился в 10. Он считает, что мэр – это, прежде всего, патриот и хозяйственник, обещает, в случае избрания, провести аудит всего городского хозяйства и выступает за введение производственной гимнастики на предприятиях. Дальше – время ответов на вопросы. Максиму 3 могут задать члены конкурсной комиссии, столько же – присутствующие в зале. Бывший мэр Николай Гражданкин, к примеру, интересуется, знает ли кандидат о финансовом состоянии города.

Сергей Бусурин, идущий от партии «Единая Россия», в списке под номером 2. В своей программе развития города он выделил 6 проблем, с которыми нужно справиться прежде всего. В их числе муниципальный долг и проблемы в городском хозяйстве. Впрочем, как признался Сергей Владимирович уже после общения с комиссией, у некоторых его соперников программы достойны внимания не меньше.

Кстати, самый объемный материал для изучения комиссии подготовил юрист и бывший городской депутат Константин Демидов, целых 31 страница доклада. В приоритете - комфортные условия для жизни горожан. Добавим, что по результатам сегодняшнего общения с кандидатами, члены комиссий должны будут сделать свой выбор и оставить в списке для окончательного голосования минимум 2 фамилии. Кто же в итоге станет мэром, решит городская дума.



