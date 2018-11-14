



Число кандидатов на должность мэра Великого Новгорода сократилось до четырех Олеся Иванова



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Число кандидатов на должность мэра Великого Новгорода сократилось до четырех. Сегодня на заседании комиссии, которое длилось около семи часов, желающие занять кресло градоначальника представляли свои программы и отвечали на вопросы.

Городская администрация, 10 утра. Перед тем, как приступить к собеседованию с каждым из кандидатов, вносятся поправки. Дело в том, что накануне Алексея Качкаева как кандидата восстановил районный суд, в список претендентов добавили и Айдына Магомедова, он принес документ, подтверждающий российское гражданство. В результате вместо изначально запланированных 8, сегодня к конкурсу были допущены 10 кандидатов. Дальше все по регламенту: 20 минут на выступление, плюс время на вопросы. Основной посыл в докладах практически каждого – Великий Новгород – город для горожан, а мэр, если и политик, то не в первую очередь.

В перерывах заседания выборщики отмечают, доклады кандидатов хоть и разные по качеству исполнения, но и общего достаточно. Про больные точки Великого Новгорода - дороги, газоны, отсутствие нормальной набережной и износ системы ЖКХ сегодня не рассказал разве что ленивый.

Еще одна тенденция в докладах - ставка на малый бизнес, это и доход в казну, и рабочие места. Чтобы хоть как-то выправить бюджет областного центра предприниматель Дмитрий Койков, предлагает установить мораторий на новые кредиты. Хотя бы временно.

Единственная в списке кандидатов представительница прекрасной половины – Анна Черепанова. В числе ее предложений: реновация ряда городских кварталов, строительство муниципального жилья эконом-класса и сокращение расходов на чиновников.

В общей сложности почти 7 часов члены комиссии слушали, разглядывали слайды, задавали вопросы и в итоге приняли решение. Кстати, в отличие от прямых выборов каждый бюллетень именной, голосовать можно было либо за, либо против. Причем ставить галочки напротив сразу нескольких фамилий.

В результате из 10 кандидатов в финальную часть вышли 4 – за них проголосовали больше половины членов комиссии. Так, 39 отдали голоса за Сергея Бусурина, 30 – за Анну Черепанову, 27 – за Максима Бомбина и 23 за Дмитрия Койкова. Кто из них займет кресло градоначальника, теперь решат городские депутаты. Внеочередное заседание думы, вероятнее всего, состоится уже в следующий четверг 22 ноября.



